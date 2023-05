Final inédita na NBA a uma vitória de distância

Daniel Martins Hoje às 18:54 Facebook

Denver Nuggets e Miami Heat encontram-se a uma vitória de atingir a final da liga norte-americana de basquetebol. Ambas as equipas ganharam os três primeiros jogos das finais de conferência, colocando-se a um triunfo da discussão do título.

Os Denver Nuggets, comandados por Nikola Jokić, e os Miami Heat, liderados por Jimmy Butler, têm vindo a dominar nas finais de conferência frente aos Los Angeles Lakers e aos Boston Celtics, respetivamente.

A turma de Denver nunca na sua história chegou a uma final da NBA, em 49 temporadas (38 na NBA e nove na Associação Americana de Basquetebol, ABA). O melhor que a equipa fez foi chegar às finais da conferência Oeste em cinco ocasiões (1978, 1985, 2009, 2020 e 2023).

Os LA Lakers procuram alcançar a primeira vitória nesta série para que não sejam "varridos" com quatro derrotas consecutivas. A equipa de LeBron James e Antony Davis está encostada às cordas e sem margem de erro.

Para reverterem esta série a seu favor, a equipa de Los Angeles tem de vencer quatro jogos consecutivos frente aos Denver Nuggets. Cenário esse improvável, pois nenhuma equipa na história da liga recuperou dessa desvantagem. Em 149 séries de playoff, nunca uma equipa foi capaz de vencer quatro jogos depois de ter perdido os primeiros três.

O quarto jogo entre os Lakers e os Nuggets irá realizar-se em Los Angeles na madrugada desta terça-feira (1:30 horas).

Em relação à final da conferência Este, os Boston Celtics deparam-se com o mesmo cenário que os LA Lakers. A equipa de Boston está também a apenas uma derrota de ser eliminada pelos Miami Heat.

De destacar que a turma de Miami chegou aos playoffs da NBA na oitava posição da tabela da conferência Este, onde teve de disputar o torneio de play-in frente aos Chicago Bulls para se qualificar para o pós temporada regular. Segundo as análises da ESPN, os Miami Heat tinham, no início dos playoffs, três por cento de chances de atingirem as finais da NBA.

O quarto jogo desta série irá ser disputado em Miami, na madrugada de quarta-feira (1:30 horas), onde os Heat poderão confirmar a sexta presença na final da NBA.