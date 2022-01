F. C. Porto: Finta de Traoré leva Tottenham a forçar Luis Díaz

O efeito dominó promete agitar os últimos dias do mercado de inverno na cidade Invicta. O Tottenham estava interessado na contratação de Adama Traoré ao Wolverhampton, mas o internacional espanhol vai rumar, por empréstimo, ao Barcelona, o que pode forçar a equipa londrina a subir a parada para garantir Luis Díaz até à próxima segunda-feira.

Os spurs querem reforçar o plantel orientado por Antonio Conte e a prioridade são as alas, com o nome do colombiano do F. C. Porto a ganhar ainda mais peso, após Traoré ter recusado rumar ao Tottenham para assinar pelo Barça.

Depois de uma primeira abordagem de 45 milhões de euros - mais 10M€ em variáveis -, não ter convencido os dirigentes portistas, os responsáveis britânicos sabem que têm de subir a parada, pelo menos, até aos 60M€ (sem variáveis) e, neste caso, o tempo rola a favor dos dragões.