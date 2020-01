Fiorentina cede Montiel ao V. Setúbal

Ontem às 22:35 Facebook

O médio Tófol Montiel é reforço do V. Setúbal até ao final desta época, cedido pelos italianos da Fiorentina, revelou esta sexta-feira o clube da Liga no site oficial na Internet.

O jogador espanhol, de 19 anos, atuou assiduamente nos sub-20 do clube de Florença e o rendimento valeu-lhe a estreia na equipa principal, no passado mês de agosto, na vitória (3-1) sobre o Monza, em partida da 3.ª eliminatória da Taça de Itália.

Depois do extremo Mirko Antonucci (cedido pelos italianos da Roma) e do guarda-redes Lucas Paes (ex-Louletano), Tófol Montiel é o terceiro reforço do Vitória de Setúbal para a época 2019/20.