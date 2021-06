Fiorentina rescinde contrato com Gattuso 22 dias depois

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:43 Facebook

Apenas 22 dias depois de ter sido contratado como treinador da Fiorentina, o clube de Florença anunciou esta manhã a rescisão de contrato com Gennaro Gattuso, antigo treinador do Nápoles.

No comunicado oficial, o clube refere que ambas as partes "decidiram não dar seguimento aos acordos anteriores e, portanto, não iniciar a próxima temporada".

Em causa estarão divergências relativamente à política de contratações. A desavença com a Fiorentina começou devido à transferência de Sérgio Oliveira. A equipa de Florença pretendia pagar até 12 milhões de euros pelo médio do F. C. Porto, quando Jorge Mendes queria obter 20 milhões de euros pelo jogador, segundo informa o jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

A mesma fonte revela que o agente não pretendia baixar o preço de jogadores como Jesus Corona e Gonçalo Guedes, ambos agenciados pelo português, para serem transferidos para a Fiorentina.

Estas divergências motivaram a saída de Gattuso da Fiorentina apenas 22 dias depois de ter sido anunciado como treinador.