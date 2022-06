Fla quer Everton, Jesus aconselha Yaremchuk e Mbemba "assusta" Roma

JN Hoje às 13:19 Facebook

Todas as movimentações do mercado de transferências para seguir ao pormenor, a nível nacional e internacional.

Benfica: Depois de já ter estado interessado em Everton no mercado de inverno, o Flamengo parece a postos para voltar à carga e pode avançar em breve com uma proposta de 15 milhões de euros pelo extremo brasileiro. O clube da Luz contratou o jogador há cerca de dois anos, ao Grémio, por 20 milhões.

F. C. Porto: Conforme o JN já noticiou, o Newcastle está na pista do guarda-redes Diogo Costa, o que vai colocar em "stand by" a possível saída de Marchesín do Dragão. O internacional argentino foi suplente do português em 2021/22, quer sair para jogar com regularidade e, eventualmente, ir ao Mundial, mas o F. C. Porto não vai arriscar ficar sem os dois melhores guarda-redes do plantel.

Sporting: Rúben Amorim está determinado a manter o médio Ugarte no plantel leonino na próxima época. Com Palhinha no mercado, o internacional uruguaio é uma peça imprescindível para o técnico e já o fez saber à SAD liderada por Frederico Varandas.

Moreirense: Após a descida de divisão e a saída de Sá Pinto do comando técnico, o clube de Moreira de Cónegos prepara-se para contratar Sérgio Vieira. O treinador estreou-se ao serviço do Moreirense, em 2017/18, e prepara-se para o regresso, devendo ser oficializado no cargo em breve.

Famalicão: O clube minhoto anunciou a renovação de contrato do jovem médio Gustavo Sá, até 2005. Figura da equipa de sub-19 dos famalicenses, Sá vai tentar chegar ao plantel principal na próxima época.

Fenerbahçe: Após a contratação de Jorge Jesus, sucedem-se os rumores do interesse do clube turco em jogadores da Liga portuguesa. Depois de Seferovic e de Rúben Semedo, agora é a vez de Yaremchuk, avançado do Benfica, ser colocado no radar da equipa de Istambul. Segundo o site turco "Fotomac", Jesus sugeriu o nome do internacional ucraniano aos dirigentes do "Fener".

Roma: Segundo a imprensa italiana, a equipa treinada por José Mourinho está interessada no central Mbemba, que acabou o contrato com o F. C. Porto. Apesar de a possível contratação ser a custo zero, o salário de três milhões de euros anuais que o internacional congolês estará a pedir terá assustado os dirigentes romanos, mas o dossiê continua em aberto.

Valência: Está em vias de ser confirmado o ingresso do treinador italiano Gattuso no clube "ché", que escolheu um método insólito para despedir o técnico anterior, José Bordalás. Segundo a imprensa espanhola, foi por telefone que o Valência comunicou ao treinador que não ia continuar. A confirmar-se a chegada de Gattuso, ganha força a possibilidade de o Valência avançar para a contratação de Sérgio Oliveira, conforme o JN já noticiou. O técnico italiano já quis o médio portista quando se preparava para assumir o comando da Fiorentina, no início da época passada.

Barcelona: O clube do Camp Nou quer contratar o avançado Lewandowski, mas a situação financeira difícil em que se encontra complica o eventual negócio." Não é possível contratá-lo agora devido às normas impostas pela La Liga. Mas se conseguirmos o dinheiro, aí seria possível tê-lo", afirmou Eduard Romeu, vice-presidente do Barça, em entrevista à rádio catalã "RAC 1".

Manchester United: Cristiano Ronaldo comentou, pela primeira vez, a contratação do técnico Ten Haag pelo Manchester United. "Fez um trabalho fantástico no Ajax, é um treinador experiente, mas precisamos de lhe dar tempo. As coisas terão de mudar da forma que o treinador quiser, espero que tenhamos sucesso com ele. Desejo-lhe o melhor", afirmou o avançado português, numa declaração que deixa poucas dúvidas sobre a continuidade em Old Trafford.