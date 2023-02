Flamengo acaba Mundial de Clubes no terceiro lugar

JN/Agências Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa comandada por Vítor Pereira derrotou o Al Ahly no jogo de atribuição do lugar mais baixo do pódio, em Marrocos.

O Flamengo, treinado pelo português Vítor Pereira, garantiu, este sábado, o terceiro lugar do Mundial de clubes, ao vencer o Al Ahly, por 4-2, em Tânger, Marrocos.

Gabriel Barbosa (11 e 85 minutos), ambos de penálti, e Pedro (77 e 90+1) marcaram os golos da equipa brasileira, com o Ahmed Abdelkader (37 e 60) a bisar para os egípcios, que falharam uma grande penalidade por Ali Maaloul (58) e viram Khalid Abdullfatah (69) ser expulso.

PUB

Na final, que se disputa hoje em Rabat, o Real Madrid procura o quinto título, numa final em que vai defrontar os sauditas do Al Hilal.