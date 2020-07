Flamengo anuncia saída de Jorge Jesus

JN Ontem às 22:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Os brasileiros do Flamengo anunciaram, esta noite de sexta-feira a saída do treinador, Jorge Jesus, num comunicado divulgado no site oficial. O português está assim livre para regressar ao comando técnico do Benfica.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está se desligando do Clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal", pode ler-se no documento.

A direção do Mengão agradece os 13 meses em que o técnico luso esteve no comando da equipa, período durante o qual conquistou o Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supertaça do Brasil, a Supertaça Sul-Americana, bem como a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca, este último na passada quarta-feira.

Jorge Jesus, que tinha prolongado o vínculo com os rubro-negros em junho, vai pagar ao clube carioca um milhão de euros de cláusula de rescisão, aos quais deverá ainda acrescentar mais um milhão por adiantamento de salários aquando na renovação.

Com o Benfica o contrato a assinar nas próximas horas será de três anos, com o clube da Luz a pagar-lhe três milhões por época, mais um milhão para a restante equipa técnica, o que significa um gasto de cerca de oito milhões de euros por cada ano.

Leia o comunicado na integra:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está se desligando do Clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal.

Nos 13 meses que Jorge Jesus dirigiu nosso time de futebol profissional, o Flamengo teve uma performance espetacular, conquistando a Copa Libertadores (2019), o Campeonato Brasileiro (2019), a Supercopa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2020), a Taça Guanabara (2020) e, na última quarta-feira (15), o Campeonato Carioca (2020).

Em nome de toda a diretoria e dos 42 milhões de rubro-negros que formam a Maior Torcida do Mundo, o nosso maior agradecimento a ele e toda sua comissão técnica por tudo o que foi feito e o nosso desejo que continuem mantendo o enorme sucesso como tiveram conosco.

O Flamengo, seguindo o que seu hino preconiza - e que tão bem Jorge Jesus representou - continuará no seu objetivo de sempre: Vencer, vencer, vencer!"