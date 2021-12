Flamengo confirma: "Conversas com Jorge Jesus terminaram"

JN Hoje às 21:28 Facebook

Presidente do clube brasileiro diz que nunca existiram negociações com o treinador do Benfica, mas "conversas preliminares" que nunca avançaram.

O Flamengo sondou Jorge Jesus, mas, no fim de contas, o regresso do treinador português nunca esteve verdadeiramente em cima da mesa. De acordo com Rodolfo Landim, presidente do clube brasileiro, as conversas nunca tiveram desenvolvimento.

"Não havia negociação nenhuma em andamento e muito menos bem encaminhada com o Jorge. As conversas preliminares tidas com ele foram terminadas em todos os sentidos que se possa imaginar. Houve até posicionamentos formais do Benfica e do próprio Jorge em relação ao assunto", explicou o dirigente ao canal do YouTube 'Paparazzo Rubro-Negro'.

Por outro lado, Rodolfo Landim confirmou a intenção de contratar Paulo Sousa. "Paulo Sousa estava entre os nomes selecionados para contacto pelo Comité do Futebol. A partir daí, a bola ficou com o Marcos Braz e o Bruno Spindel para negociações e comigo para o acompanhamento, orientação e aprovação", disse.