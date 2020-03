Flamengo de Jesus vence Portuguesa à porta fechada

Ontem às 23:21 Facebook

O Flamengo, treinado por Jorge Jesus, venceu a Portuguesa dos Desportos, por 2-1, na terceira jornada da Taça do Rio, mantendo a liderança do Grupo A, com um pleno de triunfos.

Num jogo realizado à porta fechada no Estádio do Maracanã, devido à pandemia de Covid-19, a Portuguesa marcou primeiro, por Maicon Douglas, aos 58 minutos.

No entanto, e à semelhança do que aconteceu, por exemplo, na conquista da Taça Libertadores, o "Mengão" assinou uma reviravolta em cima da hora. Marcão deu uma ajudinha ao marcar na própria baliza, aos 88 minutos, cabendo a Arrascaeta, aos 90, garantiu o triunfo para a equipa do treinador português.