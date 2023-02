Flamengo, de Vítor Pereira, derrotado na primeira mão da Recopa

Rui Almeida Santos Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Na visita ao Equador, para defrontar o Independiente del Valle, o Flamengo acabou derrotado por 1-0, na primeira mão da Recopa, prova que junta os vencedores da Taça Libertadores e da Taça Sul-Americana.

Vítor Pereira continua com vida difícil no Flamengo. Depois de perder a Supertaça brasileira para o Palmeiras (4-3) e de ter caído logo nas meias-finais do Mundial de Clubes (3-2 frente ao Al Hilal), o "Mengão" foi derrotado, na casa do Independiente del Valle, na primeira mão da Recopa.

O único golo do encontro surgiu ao minuto 69, apontado por Carabajal. Os equatorianos terminaram o jogo reduzidos a dez elementos, por expulsão de Ortiz, mas o Flamengo não conseguiu evitar o desaire.

PUB

O jogo da segunda mão realiza-se no dia 1 de março, no Maracanã, no Rio de Janeiro.