Flamengo descarta aquisição da SAD do Tondela

Descida à Liga 2 resfria interesse do "Mengão" em comprar a SAD beirã, que é controlada pelo espanhol David Belenguer. Clube brasileiro já procura alternativas no principal campeonato português.

O interesse do Flamengo em comprar a SAD do Tondela foi tornado público em outubro do ano passado, após uma visita de Rodrigo Tostes, responsável pela área financeira do clube do Rio de Janeiro, às instalações do emblema beirão.

Na altura, chegou a ser equacionada a possibilidade de o negócio ficar concluído até ao final de 2021, mas já em outubro Rodrigo Tostes admitia que o prazo era "bem apertado", citado pelo Globoesporte.

O projeto era ambicioso e tinha como meta apurar o Tondela para a Liga dos Campeões num prazo máximo de oito anos. Porém, meio ano depois, o negócio cai por terra devido à despromoção do clube do distrito de Viseu à Liga 2.

Segundo o Globoesporte, o Flamengo mantém a intenção de investir num clube português e procura uma alternativa na Liga. Tal como explicou Rodrigo Tostes em outubro do ano passado, o "Mengão" não pretende ter uma filial em Portugal, antes "um clube separado, com a marca Flamengo". "É um negócio como outro qualquer", pormenorizou o dirigente.

Quanto ao Tondela continua a preparar a histórica presença na final da Taça de Portugal, agendada para domingo, onde irá defrontar o campeão nacional, F. C. Porto. Em caso de vitória, os beirões apuram-se para a próxima edição da Liga Europa.