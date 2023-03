Flamengo desmente acordo iminente com Uribe

JN Hoje às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Flamengo não desmente o interesse na contratação de Matheus Uribe, em fim de contrato com o F.C. Porto, mas garante que o acordo não está próximo.

"Se estivesse próximo, eu não estaria no Rio de Janeiro. Estaria no Porto a fechar a contratação do atleta", afirmou Marcos Braz, dirigente do clube brasileiro, em declarações ao jornalista Venê Casagrande.

Nos dragões desde 2019/20, o médio colombiano, de 31 anos, pode assinar desde janeiro por outro clube já que o seu vínculo aos azuis e brancos termina em junho.

PUB

De acordo com a Imprensa brasileira, o Flamengo oferece um contrato de três milhões de euros limpos por temporada ao jogador e ainda um prémio de três milhões por assinatura.