Flamengo despede sucessor de Jorge Jesus

O espanhol Domènec Torrent deixa o campeão brasileiro, horas depois de ter sido goleado pelo Atlético Mineiro.

O Flamengo anunciou esta segunda-feira a saída do treinador Domènec Torrent, ele que foi o eleito para suceder a Jorge Jesus no comando técnico do emblema carioca.

A rescisão do contrato foi confirmada pelo clube, depois de o "Fla" ter sido goleado pelo Atlético Mineiro, por 4-0, para o campeonato.

Torrent, ex-adjunto de Pep Guardiola, esteve 24 jogos à frente da equipa e somou 14 vitórias. Deixa o Flamengo no terceiro lugar do Brasileirão - 20 jogos, 10 vitórias, cinco empates e cinco derrotas - e ainda na luta pela reconquista da Taça dos Libertadores.