Flamengo divulga lista de convocados para o Mundial de Clubes

Hoje às 12:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Flamengo, treinado por Jorge Jesus, divulgou, esta quinta-feira, a lista dos futebolistas convocados para o Mundial de clubes, no Qatar, numa lista que integra os vencedores da Taça Libertadores e as principais estrelas da equipa brasileira.

No lote de inscritos na FIFA, o treinador português conta com Diego Alves, Rafinha, Filipe Luís, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabriel Barbosa, autor dos dois golos com que o Flamengo venceu o River Plate, por 2-1, em Lima, na final da Libertadores.

O Flamengo, que venceu também o campeonato brasileiro, entra diretamente nas meias-finais do Mundial de clubes, à espera do vencedor do jogo entre os sauditas do Al Hilal e do Espérance Tunis.

Este jogo das meias-finais será disputado a 17 de dezembro, em Doha, um dia antes de o Liverpool entrar também nas "meias", fase em que discutirá a passagem à final com os vencedores do jogo entre os mexicanos do Monterrey e os vencedores de uma ronda preliminar.

Nesse primeiro jogo, a 11 de dezembro, o Al-Sadd, que tem o português Pedro Miguel Correia, naturalizado catarense, defrontará o Hienghène Sport, da Nova Caledónia, onde joga Pedro Vilela, defesa brasileiro também com nacionalidade lusa.

No Liverpool, que disputará o Mundial de clubes entre a Taça da Liga inglesa e o campeonato, o treinador Juergen Klopp inscreveu os principais jogadores, numa lista em que constam Alisson, Van Dijk, Milner, Firmino, Salah e Sadio Mane, e na qual Fabinho, lesionado, é a grande baixa.

A final do Mundial de clubes está agendada para 21 de dezembro, em Doha, data em que os "reds" deveriam disputar o jogo da 18.ª jornada da Liga inglesa, que lideram, na visita ao West Ham, mas a partida foi adiada.