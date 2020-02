Flamengo diz que Jorge Jesus é o "português mais amado do Mundo"

Hoje às 12:21 Facebook

Jorge Jesus chegou nem há um ano ao Brasil, mas a conquista de cinco troféus fez com que ganhasse o coração dos adeptos e dirigentes do Flamengo, que não se coíbem de mostrar toda a admiração pelo treinador português.

Inebriado pela da conquista da Supertaça Sul-Americana, o clube rubro-negro partilhou uma publicação na rede social Twitter na qual diz que o técnico é "o português mais amado do Mundo"

"Mais de 40 milhões de apaixonados por Jorge Fernando Pinheiro de Jesus! #ARecopaÉNossa #DesfileDosCampeões", pode ler-se, ainda, na mensagem.

O sentimento de admiração parace recíproco, pois Jorge Jesus também não poupa nos elogios. "Nunca tive uma aproximação tão grande a uma equipa como aos jogadores do Flamengo. Nunca partilhei tantas emoções e tanta amizade com uma equipa como partilho com eles. Sinto-me solto, sinto-me à vontade com eles. Sou mais um na equipa", salientou o treinador luso.

E se o "Fla" continuar a conquistas títulos, o técnico português acredita que a equipa se tornará a melhor do Mundo.

"O que define os melhores é isto: quem ganha títulos e quem tem uma massa de torcedores que no Mundo não há igual como o Flamengo. Para ser o maior é preciso juntar estas duas conquistas, ser a equipa com a maior torcida do Mundo, 50 milhões de adeptos, e começar a ganhar mais Libertadores, mais Supercopas, mais Recopas, mais Copas do Brasil. A partir daí podemos dizer que somos o número um", completou Jesus.