Flamengo emite comunicado sobre situação de Jorge Jesus

JN/Agências Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O Flamengo emitiu, esta quarta-feira, um comunicado a reagir a um alegado regresso de Jorge Jesus ao Benfica. O clube brasileiro garante estar "unido".

"Um Flamengo forte e vencedor incomoda muita gente. A diretoria está totalmente unida em torno de seu técnico e do seu time. A diretoria está unida em torno dos ideais e dos compromissos do presidente Landim", lê-se no comunicado do campeão brasileiro e sul-americano.

Esta nota foi divulgada depois de vários órgãos de comunicação social terem dado conta do interesse do Benfica em contratar o treinador português, que já orientou os encarnados de 2009 a 2015.

"Vamos seguir nosso caminho, trabalhando cada vez mais para um Flamengo ainda mais vencedor", refere o emblema carioca, assinalando que "já não é de hoje que isto acontece antes de jogos importantes".

O Flamengo vai defrontar na quinta-feira o Fluminense, na segunda mão da final do campeonato do Rio de Janeiro, depois de ter vencido por 2-1 no primeiro jogo.