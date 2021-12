Flamengo estuda outras hipóteses se Jesus falhar

JN Hoje às 14:59 Facebook

O Flamengo ainda não tem treinador e, embora o regresso ao trabalho esteja marcado para 10 de janeiro, os dirigentes estão confiantes que têm tempo para preparar a equipa para a próxima época. Sem sinais de fumo no que a Jorge Jesus diz respeito, o clube começa já a equacionar outros cenários.

Segundo a imprensa brasileira, o vice-presidente para o futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel adiaram o regresso ao Brasil por uma semana - até 30 de dezembro - para poderem fechar o dossiê "treinador" antes do final de 2021.

Os dirigentes do "mengão" esperam que após os dois jogos do Benfica, ambos frente ao F. C. Porto, para a Taça (esta quinta-feira) e para a Liga Portugal (dia 30), o futuro do treinador português fique mais claro e o possam convencer a regressar ao Rio de Janeiro.

Apesar da primeira aposta ser em Jorge Jesus, o clube rubro-negro avalia outros candidatos ao cargo de timoneiro.

O site "Lance.net" avança que há outros técnicos portugueses na calha: Paulo Sousa, selecionador da Polónia, Rui Vitória, que abandonou os russos do Spartak Moscovo na semana passada e cujo empresário Afzal Sualehe se terá reunido já com os dirigentes do Flamengo; e até Carlos Carvalhal, treinador do Braga.