Flamengo falha Supertaça sul-americana mas Vítor Pereira vê melhorias

O Flamengo, de Vítor Pereira, falhou a conquista da Supertaça sul-americana, ao perder nos penáltis (4-5) face ao Independiente del Valle, em pleno Maracanã.

Um golo de Giorgian De Arrascaeta, aos 90+6 minutos, permitiu aos brasileiros anular o 0-1 de Quito, mas, na decisão por grandes penalidades, o uruguaio desperdiçou logo o primeiro pontapé, defendido por Moisés Ramírez, e, depois, mais ninguém falhou, com os equatorianos a somarem a sua primeira vitória na prova.

Desta forma, o Flamengo, que chegou a massacrar na primeira parte, na qual fez a bola bater duas vezes nos ferros, viu voar a Supertaça sul-americana, depois de já ter perdido o Mundial de Clubes (derrota por 3-2 nas meias-finais com o Al Hilal) e a Supertaça brasileira, para o Palmeiras (3-4), de Abel Ferreira.

No final do jogo, Vítor Pereira lembrou que "o trabalho está no início", sublinhando que "isto não é como começa e sim como acaba".

"Deveríamos ter começado com títulos, mas é um trabalho que está no início. A equipa hoje teve muitos momentos de consistência. É por esse caminho que vamos continuar a seguir. Ainda há muitos títulos para se disputar nesta temporada, que é muito longa. A equipa vai dar a resposta", acredita o treinador do Flamengo.