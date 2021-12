Flamengo faz jogo de paciência por Jorge Jesus

Rui Farinha Hoje às 21:26 Facebook

O Flamengo aguarda pelos clássicos, entre o F. C. Porto e o Benfica, para tentar garantir a contratação de Jorge Jesus, até ao final do ano.

Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor-executivo do clube brasileiro, estão em Lisboa e sabem que dois resultados negativos do Benfica, diante dos dragões, podem precipitar a saída do técnico.

Apesar de terem outros treinadores portugueses debaixo de olho, Jesus é, claramente, o alvo preferido, sendo que os dirigentes têm, inclusive, o esboço de uma proposta salarial para ser apresentada.