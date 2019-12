Flamengo inicia defesa da Taça Libertadores com Júnior Barranquilla

Hoje às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Flamengo, de Jorge Jesus, vai começar a defesa da Taça Libertadores de futebol, a 4 de março de 2020, no terreno dos colômbianos do Júnior Barranquilla, num Grupo A que inclui o Independiente del Valle, campeão da Taça Sul-americana.

O calendário, divulgado esta quinta-feira pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), coloca o Flamengo contra o campeão da segunda competição da América do Sul e o Júnior, da Colômbia, bem como uma equipa ainda por definir. Das pré-eliminatórias sairá uma de seis equipas: Universitario ou Sporting Cristal, do Peru, Progreso, do Uruguai, o Barcelona, do Equador, o Carabobo, da Venezuela, ou o Cerro Porteño, do Paraguai.

O finalista vencido desta edição e campeão em 2018, o River Plate, está inserido no Grupo D, juntamente com São Paulo (Brasil), Liga de Quito (Equador) e Binacional (Peru).

A fase de grupos da Taça Libertadores de 2020, em que os brasileiros defendem o título, termina a 7 de maio, com o torneio a parar para que se jogue a Copa América de seleções, que será disputada na Argentina e na Colômbia.