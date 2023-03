Flamengo insiste mas Uribe prefere continuar na Europa

Nuno A. Amaral Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Vice-presidente do clube carioca volta à carga no interesse no médio do F. C. Porto, cuja família não quer ir para o Brasil

Em fim de contrato no F. C. Porto, Matheus Uribe tem o Flamengo a fazer marcação cerrada e o interesse do clube carioca voltou a ser assumido, pela voz do vice-presidente, Marcos Braz. "O Uribe interessa, claro, mas a negociação é complexa. É um jogador que está há muito tempo no mercado europeu, com excelente desempenho. O Flamengo tem desvantagem quando se fala de mercado europeu, pela moeda. Em euros, mesmo com todo o esforço e empenho, ainda existe essa diferença", afirmou o dirigente do Fla, citado pela ESPN Brasil, antes do sorteio da Taça Libertadores, que se realizou no Paraguai.

"Vai depender muito dele. O Uribe está num clube da Europa [F. C. Porto] que talvez queira que ele continue lá", acrescentou Braz.

A decisão do internacional colombiano, de 32 anos, ainda não está tomada e, ao que o JN apurou, o maior entrave a que aceite a proposta do Flamengo tem a ver com o contexto pessoal, pois a família pretende continuar na Europa e não vê com bons olhos uma eventual mudança para o Brasil.