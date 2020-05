Flamengo lamenta morte de massagista por covid-19

JN Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, chora a morte do massagista Jorginho, falecido na segunda-feira vítima do novo coronavírus.

"Faltam palavras para expressar a importância de Jorginho na história do Flamengo. Alegria, sorrisos e incentivos diários aos nossos atletas nunca faltaram nessa trajetória de quarenta anos de clube. Aquele abraço, tio Jorge", escreveu o clube numa mensagem partilha na rede social Twitter.

O funcionário mais antigo do departamento de futebol dos rubro-negros, de 68 anos, era hipertenso e ex-fumador, foi hospitalizado há duas semanas e esteve ligado a um ventilador, mas continuou a sentir dificuldades respiratórias.

Os jogadores do "Fla" ainda tentaram transferir Jorginho para um hospital com melhores condições de tratamento, suportando as despesas, mas o estado saúde inviabilizou essa intenção e o massagista acabou por sofreu uma paragem cardiorrespiratória fatal.

Jorginho começou a trabalhar no Flamengo em 1980, tendo ainda integrado a comissão técnica da seleção brasileira no Mundial 2002.