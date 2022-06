Flamengo vai voltar à carga por Everton Cebolinha

Luís Antunes Hoje às 08:24 Facebook

Internacional brasileiro está no mercado e clube do Rio de Janeiro prepara oferta pelo extremo

O Flamengo, liderado por Paulo Sousa, prepara-se para voltar à carga pelo extremo brasileiro Everton Cebolinha em julho, depois da reabertura do mercado naquele país sul-americano. Ao que apurámos, o emblema carioca é um dos interessados e já fez saber ao Benfica, através de várias sondagens, que irá apresentar uma proposta pelo jogador, cuja aquisição ao Grêmio, em 2020, custou à SAD das águias cerca de 20 milhões de euros.

Recorde-se que o Flamengo, ainda no princípio do ano, tentou o regresso ao Brasil do futebolista, pelo qual ofereceu cerca de 12 milhões de euros, mas esse número foi considerado insuficiente pelo Benfica, que também não quis abrir mão do extremo em plena competição.