Flamengo vence rival e está perto de ganhar a Taça Estadual

Vítor Pereira conduziu o Fla à vitória, por 2-0, frente ao grande rival do Rio de Janeiro, o Fluminense.

O Flamengo, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu o rival Fluminense, por 2-0 num grande dérbi carioca, na primeira mão da final da Taça do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.

O lateral esquerdo Ayrton Lucas marcou aos 50 minutos e depois assistiu Pedro para fazer o 2-0, aos 67 minutos. O Fluminense terminou com dez jogadores em campo, após a expulsão de Samuel Xavier, na sequência de uma entrada muito dura sobre Ayrton Lucas.

O Flamengo está em vantagem para a segunda mão, que se disputa no próximo domingo.

No final do jogo, Vítor Pereira explicou porque Gabigol começou o jogo no banco de suplentes: "Entendemos que, até pelo adversário, precisávamos de verticalidade e o Gabi também esteve alguns dias de fora. Entendi que o Cebolinha e o França são os jogadores que, até determinado momento, seriam importantes".