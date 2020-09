Flamenguistas não poupam Jesus: "Benfica ficaria em décimo no Brasileirão"

JN Hoje às 10:31, atualizado às 10:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Os adeptos do Flamengo, anterior clube de futebol por Jorge Jesus, encheram as redes sociais de imagens e mensagens irónicas sobre a eliminação do Benfica na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na sequência da derrota por 2-1 frente ao PAOK.

A nação rubro-negra ainda não esqueceu a saída de Jorge Jesus e prova disso é que alguns flamenguistas invadiram ontem as redes sociais do Benfica depois de os encarnados terem sido eliminados da Liga dos Campeões.

Por outro lado, também há adeptos do Flamengo (em menor número) que rejeitam torcer contra o técnico português. E ainda adeptos benfiquistas incrédulos com a reação flamenguista.