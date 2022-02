Flavienses não travam as ambições de subida

José Pedro Gomes Hoje às 21:40 Facebook

Equipa transmontana impôs-se ao Ac. Viseu e não perde há oito jogos.

Continua sem esmorecer a curva ascendente do Desportivo de Chaves na Liga 2, com a equipa orientada por Vítor Campelos a somar o oitavo jogo consecutivo sem perder, numa fulgurante série com sete vitórias e um empate.

Este sábado, a vítima dos flaviense foi o Académico de Viseu, que complicou a tarefa com a madrugadora expulsão de Vítor Bruno, ainda antes da meia hora, estendendo a passadeira para que os transmontanos assumissem o controlo das operações, mas só materializando o ascendente no segundo tempo, com os tentos de Adriano Castanheira e Wellington.