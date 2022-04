Flávio Meireles cessou funções no Vitória de Guimarães

Após três décadas ao serviço dos minhotos, Flávio Meireles despediu-se da massa adepta com um texto nas redes sociais. Direção enalteceu a "liderança, personalidade e competência" do antigo capitão e dirigente.

Flávio Meireles cessou oficialmente a sua ligação ao Vitória de Guimarães. Símbolo do clube desde 1992, quando chegou para integrar a equipa de juvenis, estreou-se pela equipa principal em 1999 e, na sua carreira enquanto jogador, cumpriu mais de 200 jogos de rei ao peito. Fez parte da equipa técnica de Manuel Machado e, posteriormente, iniciou nos minhotos uma carreira no dirigismo. "Flávio Meireles ficará na história do clube pelo exemplo de liderança, personalidade e competência demonstrados desde que entrou no clube há 30 anos. O Vitória SC deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais a Flávio Meireles, despedindo-se de um dos seus maiores representantes. Até breve", pode ler-se, numa nota publicada no sitio oficial.



Na sua conta oficial do Instagram, Flávio Meireles também deixou uma nota de despedida à massa adepta e alguns agradecimentos. "O ciclo Vitória será sempre impossível de se fechar na minha vida e na da minha família. Ainda hoje me lembro quando cheguei. Com apenas 15 anos, mas com tantos sonhos. O sonho de singrar no futebol e no Vitória. De vestir a camisola, de sentir o apoio dos nossos adeptos, que sabia diferentes. O sonho de ganhar um troféu pelo Vitória", começou por dizer. "Aliás, nesse capítulo, prometi a mim mesmo, naquela tarde de 2011, que ali voltaria para, fosse em que condição fosse, ajudar a levantar a Taça. Assim foi, em mais um dos momentos que recordarei para sempre", lembrou.

Comovido pelo telefonema do sócio número um, Flávio Meireles estendeu os seus agradecimentos a todos com quem trabalhou. "Neste momento em que decidi interromper a minha ligação contratual ao nosso Vitória - porque a outra jamais se quebrará - queria deixar um profundo agradecimento a todos vocês. Tudo fiz para honrar o clube e dar-lhe em dobro aquilo que ele sempre me deu. Estendo este agradecimento, a cada um dos atletas com quem trabalhei, a todos os colaboradores com quem me cruzei, e a todos os dirigentes com quem partilhei este trajeto", assumiu

A terminar o seu texto, Flávio Meireles não esqueceu Neno, com quem trabalhou durante vários anos, e deixou uma mensagem de força a Pepa e Moreno, treinadores da equipa principal e da equipa B. O novo presidente não foi esquecido. "O meu agradecimento ao novo presidente António Miguel Cardoso, pela forma respeitosa como entendeu a minha decisão e até a procurou demover. Desejo-lhe o maior sucesso, porque o seu sucesso será o de todos nós".



"Caros vitorianos, não vos esquecerei. Afinal de contas, sou e serei um de vós. Um filho adotado de Guimarães, que saberá sempre respeitar a casa que me acolheu", concluiu.