Flensburgo apurado na Champions após casos de covid-19 no adversário

JN/Agências Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A partida entre Flensburgo-Handewitt e RK Zagreb, dos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, foi cancelado devido a casos de covid-19 na equipa croata, com os alemães a seguirem em frente e a jogarem com o vencedor da partida entre F. C. Porto e Aalborg.

Depois do encontro da primeira mão, que estava agendado na semana passada na capital croata, ter sido adiado por causa de um número elevado de jogadores infetados com o novo coronavírus no RK Zagreb, a Federação Europeia de Andebol (EHF) considerou que não existiam condições para disputar a eliminatória e confirmou a passagem do Flensburgo-Handewitt aos quartos de final.

De acordo com os regulamentos da competição, a equipa que apresenta os casos positivos do novo coronavírus que levam ao cancelamento de um jogo é dada como derrotada.

A formação alemã, que foi campeã europeia 2013/14, fica agora à espera do resultado da eliminatória entre o F. C. Porto e os dinamarqueses do Aalborg para conhecer o adversário na próxima fase.