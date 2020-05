Florent admite "surpresa" pelos casos de covid-19 no V. Guimarães

JN/Agências Hoje às 17:30 Facebook

O defesa Florent, do Vitória de Guimarães, reconheceu esta quinta-feira ter ficado surpreendido com os três casos de infeção pelo covid-19 que surgiram no plantel principal.

O clube anunciou, no sábado, que três jogadores acusaram positivo nos testes realizados à estrutura do futebol vimaranense, na sexta-feira, resultado que surpreendeu o lateral esquerdo francês, de 30 anos, pelo facto de os colegas em questão se encontrarem assintomáticos.

"Não sentimos choque, mas surpresa. Os jogadores infetados não têm um sintoma. Eles fizeram outro teste e estamos à espera dos resultados. Fiquei surpreendido, porque toda a gente está com saúde e a cumprir as regras. Acontece, mas é estranho que algum de nós tenha sido afetado", disse o defesa numa videoconferência promovida pelos vimaranenses.

Apesar dos casos de infeção, o plantel continuou a seguir o plano de treinos individuais na academia, em vigor desde 4 de maio, até porque, para Florent, ninguém pode "garantir que os jogadores tenham sido infetados nos treinos". "Podem ter sido infetados no elevador, quando iam para casa. Em qualquer lado, qualquer um de nós está sujeito a ser infetado", observou.

Rastreado por duas vezes na semana anterior, a primeira no relvado após a interrupção do campeonato, o plantel vitoriano foi novamente testado na quarta-feira e, no caso de ninguém estar infetado, pondera iniciar os treinos em grupo durante a próxima semana.

"[Se tudo correr] normalmente, na próxima semana vamos começar os treinos em grupo. Estamos à espera dos últimos testes para termos a certeza de que toda gente está com saúde", adiantou o jogador, recusando a ideia de estar "ansioso" por saber o resultado.