Florentino ajuda Getafe a derrotar o Real Madrid

O médio português foi lançado por Quique Flores durante o jogo que marcou o arranque em falso dos "merengues" no novo ano. Apesar da derrota, o Real segue na liderança.

A primeira vitória do Getafe sobre o Real Madrid desde agosto de 2012 teve toque português, com Florentino a jogar os últimos 15 minutos do triunfo surpreendente da equipa comandada por Quique Flores, também ele ex-Benfica.

Este domingo, na 19.ª jornada, um golo de Unal, logo aos nove minutos, chegou para o Getafe travar a marcha triunfal que tem sido a caminhada do Real Madrid na La Liga.

Em desvantagem, a equipa de Carlo Ancelotti foi incapaz de superar a defensiva do 16.º classificado e acumulou a segunda derrota no campeonato.

Os "merengues" mantêm, assim, os oito pontos de vantagem para o Sevilha, mas também têm mais dois jogos disputados do que a equipa de Julen Lopetegui.</p>