Florentino diz-se "mais maduro" e espera repetir triunfo frente ao Midtjylland

Na antevisão à segunda mão da 3.ª pré-eliminatória de acesso à Champions, Florentino apresentou um discurso ambicioso, de jogador "mais maduro" e conduziu todas as respostas para o objetivo de "repetir a vitória" frente ao Midtjylland.

"Aqui, no Benfica, temos, em todos os jogos, algo a perder, porque o nosso objetivo é sempre ganhar. Esperamos uma partida muito difícil, como foi aqui na primeira volta [mão]. Como sabemos, as equipas da Liga dos Campeões são todas muito competitivas. Claro que tivemos um bom desempenho, com uma vitória, e vamos tentar repeti-la", assumiu Florentino.

O médio, que tem revelado um bom entendimento com o argentino Enzo Fernández no meio-campo dos encarnados, elogiou a rápida integração dos reforços no grupo. "Os novos jogadores estão a ser bem acompanhados e isso nota-se em campo. Parece que já estão cá há muito tempo", elogiou o internacional jovem português.

O Benfica viaja hoje para a Dinamarca, onde vai defrontar na terça-feira o Midtjylland, em encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com início marcado para as 18:45 horas, no Randers Stadion, e arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

A equipa orientada por Roger Schmidt parte em vantagem para defrontar o vencedor da eliminatória entre Dínamo Kiev e o Strum Graz no play-off de acesso à liga milionária.