Florentino é o próximo na lista de renovações

Florentino será o próximo da série de renovações que o Benfica está a promover, ficando com contrato até 2027.

Ao que o JN apurou, o bom arranque de época do médio defensivo, que inclusive lhe valeu a titularidade em todos os jogos até ao momento, levou os responsáveis do Benfica a renovar contrato até 2027. A cláusula de rescisão não deve sofrer alterações, uma vez que já se encontra no patamar dos 120 milhões de euros.

Após a estreia na equipa principal do Benfica, na temporada 2018/19, Florentino ficou mais uma temporada nas águias, sem ser muito utilizado. Seguiram-se empréstimos a Mónaco e Getafe, nos quais o jogador foi ganhando, progressivamente, preponderância, até estar pronto para regressar à casa-mãe, onde tem impressionado Roger Schmidt.

Aos 23 anos, o internacional sub-21 parece ter encontrado o seu espaço de afirmação e, até ao momento, conta com 981 minutos, distribuídos por 12 jogos, entre Liga e Liga dos Campeões.

Esta será a quarta renovação do Benfica, em 2022/23, depois de Henrique Araújo, António Silva e, mais recentemente, Morato.