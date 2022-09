Florentino Luís e o bom momento no Benfica: "Sei que tenho de continuar a este nível"

JN Hoje às 12:48 Facebook

Da camisola autografada pelo ídolo Sergio Busquets, intermediada por Cesc Fàbregas, à conquista do seu espaço no onze do Benfica, Florentino Luís viajou pela carreira em entrevista à "Betano Mag", na qual elogiou o estilo de jogo que Roger Schmidt está a implementar na Luz.

Em entrevista à "Betano Mag", Florentino Luís elogiou as ideias implementadas por Roger Schmidt, desde que o técnico alemão chegou à Luz. "Quer sempre uma equipa muito pressionante, ofensiva, que dispute o jogo pelo jogo e que faça o que treina", revelou o médio português, que já recebeu elogios por parte do treinador das águias.

"Claro que é bom ouvirmos essas palavras do nosso treinador, mas dá mais responsabilidade, porque sei que tenho de continuar a esse nível. É responsabilidade nossa mostrar dentro de campo, de três em três dias, ou de quatro em quatro dias, do que somos capazes", revelou o jogador.

Apontando Nicolas Otamendi como "referência para o balneário, um capitão", Florentino admitiu ter apredindo muito com Julian Weigl, médio alemão que, entretanto, se mudou para o Borussia Monchengladbach. "Sempre me ajudou e deu conselhos", referiu o português.

Sobre as experiências que viveu no Mónaco, em França, e no Getafe, em Espanha, Florentino Luís disse que ambas o ajudaram a crescer, no plano desportivo e individual.

Nos monegascos, conviveu com Cesc Fàbregas, médio internacional espanhol que fez carreira no Arsenal e no Barcelona.

"Tinha uma curiosidade muito grande para saber como era a sua maneira de treinar e de jogar. Ele estava incluído numa equipa que gosto de ver jogar futebol, que é o Barcelona, na altura em que ganharam muitos títulos, e consegui perceber que é uma pessoa muito simples, apaixonada por futebol e que, apesar de ter muitos anos de alto nível, quer sempre mais. Aprendi muito com ele", contou o internacional sub-21 português, antes de recordar um episódio que viveu com o espanhol.

"Uma vez, estávamos numa conversa à mesa e ele perguntou quem era o meu ídolo. Eu disse que era o Sergio Busquets, e o Fàbregas, que é muito chegado ao Sergio, falou com ele e deu-me uma camisola assinada. Significou muito para mim", revelou Florentino Luís.