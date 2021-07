Florentino Perez destaca "seriedade e profissionalismo" de Pinto da Costa

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa carta enviada a Pinto da Costa, o presidente do Real Madrid esclarece a polémica dos áudios revelados pelo "El Cofidencial", explicando que foram divulgados de forma "descontextualizada e absolutamente manipulada".

"Escrevo-lhe para informá-lo sobre a publicação de uma gravação que foi realizada por um jornalista de forma ilícita e ilegal e que foi publicada por um meio de comunicação de maneira descontextualizada e absolutamente manipulada", explicou Florentino Perez, numa carta enviada ao presidente do F.C. Porto.

O dirigente máximo do Real Madrid pretendeu esclarecer a polémica em torno dos áudios revelados pelo jornal "El Cofidencial", onde o espanhol afirma que Pinto da Costa e Jorge Mendes levaram o dinheiro recebido pela transferência de Pepe para uma conta na Suíça.

"Como sabemos, todos os processos de negociação em que participaram os nossos clubes, com a intervenção do Senhor Jorge Mendes em alguns deles, foram levados a cabo com máxima honestidade e transparência", pode ler-se.

Perez destacou a "seriedade e profissionalismo" de Pinto da Costa e Jorge Mendes nas várias transferências que realizaram ao longo dos anos.

O presidente do Real Madrid mostrou convicção de que a "amizade pessoal" e a "magnífica relação institucional" entre os dois clubes são superiores àquilo que considera serem "manipulações" e finalizou referindo que já colocou os advogados em torno desta situação.

PUB