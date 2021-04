Florentino Pérez reconduzido como presidente do Real Madrid

Hoje às 10:57 Facebook

O empresário espanhol Florentino Pérez, de 74 anos, foi reeleito presidente do Real Madrid para um sexto mandato, até 2025, informou o clube, ainda na noite de segunda para terça-feira.

"Uma única candidatura foi validada pela comissão eleitoral [...], e Florentino Pérez é proclamado presidente", anunciou o Real Madrid, explicando que a comissão esteve reunida às 00:01 de hoje, data limite para apresentação de candidaturas.

De acordo com os estatutos, sem mais candidatos, a lista de Florentino Pérez é automaticamente eleita, sendo este o sexto mandato do dirigente e quarto consecutivo à frente do emblema 'merengue'.

Florentino Pérez tinha liderado o clube entre 2000 e 2006, na 'era dos galácticos', dos quais fazia parte Luís Figo, e regressou em 2009, ano em que contratou Cristiano Ronaldo ao Manchester United.