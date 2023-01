Florentino Pérez sobre Mourinho: "O Real Madrid será sempre a sua casa"

JN Hoje às 17:29 Facebook

O JN pediu aos dirigentes desportivos Florentino Pérez e Tiago Pinto um depoimento a propósito do 60.º aniversário de José Mourinho.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid:

"As minhas felicitações para José Mourinho pelo seu 60.º aniversário e desejo-lhe um dia especial, para ele e para a sua família. No Real Madrid contamos sempre com a nossa admiração e o nosso carinho e ficamos felizes com os seus êxitos. Com a sua personalidade, com o seu trabalho, o seu talento, a sua paixão e profissionalismo ajudou-nos a ser aquilo que somos hoje. Tornou-nos mais competitivos e esse caráter que imprimiu à nossa equipa marcou o início do que temos vivido nos últimos tempos, um dos ciclos vencedores mais importantes dos nossos 120 anos de história. Desejamos-lhe o melhor. José Mourinho sabe que esta será sempre a sua casa."