Florentino renova contrato com as águias

O médio Florentino Luís renovou contrato com a equipa principal do Benfica e o anúncio da extensão do vínculo será anunciado durante o dia de hoje

O médio defensivo, de 23 anos, terminava a ligação com as águias em 2024 e a renovação de contrato era prioridade para a SAD encarnada, especialmente pelo período de afirmação que o jovem português tem vivido desde o início da era Roger Schmidt.

Florentino cumpriu praticamente toda a formação no Benfica e, em 2018/2019, estreou-se na equipa principal orientada por Bruno Lage. Depois de empréstimos sucessivos a Mónaco e Getafe, o médio regressou para fazer a pré-época sob as ordens de Roger Schmidt e cativou o interese do treinador alemão. Em 2022/23, Florentino tem gozado do estatuto de titular indiscutível, somando 1.287 minutos em 17 jogos, até ao momento.