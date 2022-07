Florentino vê "sinais positivos" na pré-temporada das águias

JN/Agências Hoje às 12:36 Facebook

O futebolista internacional português de sub-21 Florentino Luís espera "ajudar" o Benfica com a experiência adquirida após dois empréstimos, mas sublinha que não lhe cabe decidir se fica no plantel.

"As experiências fora, em França e Espanha, fizeram-me crescer. É sempre bom quando se vai para fora, as adversidades e os campeonatos são diferentes. Vou tentar trazer toda a experiência que adquiri fora para ajudar a equipa", disse o jogador aos jornalistas antes de mais um treino da equipa no estágio em Inglaterra.

O médio respondeu ainda que não lhe cabe a si decidir se fica no plantel após a pré-época, quando questionado se seria desta que se manteria na Luz, após os empréstimos em 2020/2021 ao Mónaco e 2021/2022 ao Getafe.

"Tem sido um bom regresso a casa, é sempre bom estar no Benfica tenho aproveitado cada treino, o jogo particular que já fizemos, tem dado para evoluir, temos captado bem as ideias do mister e esse o caminho que queremos seguir", sublinhou também o jogador.

Em relação ao alargado grupo de 38 jogadores que viajaram para o estágio em Burton e quem têm trabalhado no St. George's Park, Florentino Luís rejeitou a ideia de que seja uma má opção, embora o possa parecer para quem está de fora

"Numa perspetiva de quem está de fora pode parecer mau, mas para quem está cá dentro é para ajudar, torna-se mais fácil, existe maior rotatividade nos exercícios e creio que podemos fazer mais coisas", justificou.

O médio defendeu que o grupo está unido, com os mais velhos a integrarem os mais novos e que quase todos falam inglês, num momento em que os objetivos passam em compreender e aplicar as ideias do treinador Roger Schmidt.

"Foi um jogo bem conseguido pela equipa toda, ganhámos 2-0 [ao Reading] e estivemos bem, isso é que foi o mais importante. São sinais positivos, para receber bem as ideias e aplicá-las", disse ainda Florentino.

As declarações de Florentino antecederam mais um treino, numa sessão em que Musa e Rodrigo Pinho, de fora na segunda-feira, já treinaram, enquanto João Victor se manteve no ginásio e Diego Moreira foi baixa, devido a problemas gastrointestinais.

O Benfica prosseguirá o estágio em Inglaterra até quinta-feira. No dia seguinte, estará no Algarve, onde defrontará o Nice (15 de julho), e o Fulham (17), numa pré-época que prevê ainda um jogo particular em Genebra (22 de julho) e a Eusébio Cup diante do Newcastle, em 26 de julho.

Os trabalhos de preparação da nova época dos encarnados iniciou-se mais cedo, devido à terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, cuja primeira mão que se joga no primeiro fim de semana de agosto. A Liga arranca no fim de semana de 6 e 7 de agosto.