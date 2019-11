Fluminense confirma interesse do Benfica em Yony González

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:33 Facebook

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou esta quinta-feira o interesse do Benfica no avançado colombiano Yony González.

"Houve uma manifestação do Benfica. Mandou-nos uma carta, mesmo não precisando, para dizer que iniciou uma conversa. Eu mostrei-lhe a carta ao Yony e ele confirmou que está a conversar, mas não assinou. Ele não me falou da proposta, mas disse que está aberto para conversar. Não há 100 por cento de definição. É de poucas palavras, mais fechado, mas muito sério. Joga pelo amor à profissão, dedica-se muito, como todos e é muito transparente»", afirmou o dirigente em conferência de imprensa.

O jogador tem contrato com o Fluminense até final de 2019. A confirmar-se uma transferência, Yony González deverá chegar ao clube encarnado no final da temporada. No Fluminense desde 2019, o avançado já disputou 58 jogos e marcou 16 golos.