Fluminense goleia Corinthians de Vitor Pereira no Brasileirão

JN/Agências Ontem às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Fluminense recebeu e goleou, este sábado, o Corinthians, treinado pelo português Vitor Pereira, por 4-0, na 15.ª jornada do campeonato brasileiro, ascendendo ao quarto posto da tabela, enquanto o Timão caiu para terceiro.

O Atlético Mineiro ganhou na visita ao 19.º classificado, Juventude, por 2-1, e subiu ao segundo lugar, com mais um ponto do que o Corinthians e a dois do líder, Palmeiras, orientado pelo luso Abel Ferreira, que só no domingo defronta o Atlético Paranaense, quinto, com os mesmos pontos que o "Flu".

No Maracanã, Manoel e Cano, respetivamente aos 15 e 42 minutos, colocaram os anfitriões em vantagem.

Na segunda parte, a equipa do Vítor Pereira ainda sofreu mais dois golos, com Cano a 'bisar' (71) e Fred a estabelecer o 4-0 final, nos descontos.