Fogo de artifício de madrugada junto ao hotel do F.C. Porto

Elemento do departamento clínico partilha vídeo do incidente, durante a madrugada desta quarta-feira, e diretor de comunicação admite que "a equipa foi acordada por vários estrondos".

A madrugada desta quarta-feira ficou marcada por um episódio com fogo de artifício junto ao hotel onde o F.C. Porto está instalado, em Lisboa, antes do embate com o Sporting, na noite desta quarta-feira, em Alvalade.

Paulo Araújo, membro do departamento médico dos dragões, partilhou na rede social Facebook imagens do incidente, que terá tido duas deflagrações. A primeira cerca da uma hora da manhã e a segunda pouco depois das 6 horas.

"Sem comparações com o que quer que seja. Esta madrugada, à 01h00, a equipa do FC Porto foi acordada por vários estrondos. O presidente levantou-se e foi perceber o que se passava, tendo sido informado pela polícia que nas traseiras do Altis foi encontrada uma caixa com dez petardos Mais tarde, às 06h00, a situação repetiu-se, com vários estrondos a ouvirem-se novamente, com o claro objetivo de perturbar o descanso dos jogadores do FC Porto. A equipa logo entrará em campo com o firme objetivo de fazer metade do caminho para chegar à final a Taça de Portugal", escreveu, por sua vez, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do clube, nas redes sociais. "Foram dez potentes petardos, como a polícia poderá facilmente confirmar", sublinha.