Foi preciso ir buscar forças ao Pote para ultrapassar poveiros

Rui Farinha Ontem às 23:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Leão segue em frente na Taça de Portugal, mas golo da vitória só chegou aos 88 minutos e por Pedro Gonçalves, que bisou. Varzim deixou excelente imagem e sonhou com o prolongamento

O Sporting apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, mas a vitória foi bem mais difícil do que seria de supor diante de um osso muito duro de roer: o Varzim, penúltimo classificado da Liga 2, que obrigou o campeão nacional a suar muito para chegar a um triunfo por 2-1. O primeiro golo surgiu apenas aos 68 minutos, por Pedro Gonçalves, os poveiros responderam com o empate, por Heliardo, na marcação de uma grande penalidade, e, aos 88 minutos, Pote selou o resultado, num castigo máximo.

A passagem não foi, portanto, fácil e o Varzim teria merecido, pelo menos, o prémio de ir a prolongamento, o que esteve perto de conseguir. Na primeira parte, fez uma excelente exibição e não seria um escândalo se estivesse a vencer ao intervalo. Aos 20 minutos, Zé Tiago complicou um lance em que seguia isolado e, em vez de rematar, quis driblar Virgínia, desperdiçando a oportunidade de fazer o 1-0. Pouco depois, Nuno Valente permitiu mais uma defesa ao guarda-redes e nos descontos Tavinho falhou uma chance clara. Nem parecia o 17.ª classificado da Liga Portugal 2 em campo.

O Sporting, com muitas mudanças, em especial na defesa, ficou surpreendido com a audácia poveira e demorou a estabilizar, apesar de, no primeiro período, ter tido oportunidades claras. Jovane, que depois saiu lesionado no joelho esquerdo, atirou ao poste e Ismael teve de se aplicar a fundo para deter remates de Matheus Nunes e Bragança.

Após o intervalo, o jogo foi diferente e o Sporting, com a entrada de vários pesos pesados, casos de Pote, Sarabia e Porro, já não deixou o Varzim aventurar-se no ataque. Ainda assim, o impensável aconteceu. Depois dos leões se adiantarem no marcador, num lance concluído por Pote e construído por Sarabia, o Varzim empatou. Ferido no orgulho, o Sporting lançou-se para a frente, cabendo a Pote o golo da qualificação, de penálti.