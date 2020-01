Folha: "Quem inventou o VAR está rico como quem inventou o ar condicionado"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:00 Facebook

O treinador do Portimonense deixou, este sábado, duras críticas ao VAR depois de o jogo com o Boavista, no Estádio do Bessa, que os algarvios empataram (1-1) graças a um golo nos últimos minutos.

"Estivemos parados quase três minutos. A emoção passa a frustração. A emoção de marcar um golo que é a coisa mais bonita do futebol passa a frustração e pode ter implicações logo a seguir. É demasiado tempo. Parem com isto. Isto é um grande negócio. Quem inventou isto está rico tal como está quem inventou o ar condicionado. Peço que invente algo que dê mais jeito aos jogadores. São eles que pagam a esta gente toda", começou por dizer António Folha sobre a análise ao golo de Aylton, pedindo "respeito" pelos jogadores.

"Já paguei enquanto jogador, agora recebo desta gente. Parece que a última coisa que acontece é respeitar quem paga a esta gente toda. Podem multar-me à vontade. Se me multarem por dizer a verdade e isso mudar alguma coisa, ainda dou mais por cima. O meu dinheiro é ganho com trabalho e honestamente. Temos de respeitar quem nos dá de comer. Se não houvesse jogadores, ninguém estava aqui. As pessoas que estão à frente das grandes decisões que não tentem puxar a brasa à sua sardinha. Juntem-se, estão todos a ganhar do mesmo. Só quero um futebol melhor, mais nada. Já vi grandes amigos a ir para o estrangeiro, qualquer dia... até parece que se não treinar aqui, vou morrer à fome", atirou.

Boavista e Portimonense empataram (1-1), este sábado, em jogo da 15.ª jornada da Liga, na estreia do treinador Daniel Ramos no comando técnico dos axadrezados.