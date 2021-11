Fonte Bastardo assume liderança na negra

Foi com uma vitória bastante suada que o Fonte Bastardo assumiu a liderança da classificação, à nona jornada. O Sp. Espinho deu uma excelente réplica, mas na negra não resistiu ao maior poderio do adversário (3-2). Benfica e Sporting continuam num bom momento e triunfaram, respetivamente, sobre o Esmoriz e o Ac. São Mamede.

A equipa de Espinho até entrou melhor vencendo o primeiro set, mas os líderes não desistiram e empataram a contenda. A equipa da casa voltou a passar para a frente do jogo, mas aí o Fonte Bastardo acordou e consumou a reviravolta, importante para assumir o trono da tabela.

Em Esmoriz o Benfica teve um excelente arranque de jogo e chegou a uma vantagem de dois sets, mas a equipa da casa, impulsionada pelo apoio do público, conseguiu levar o encontro até à negra, demonstrando o porquê de estar em segundo lugar. Só que nessa fase a qualidade do plantel encarnado falou mais alto e valeu o triunfo. Já o Sporting não deu qualquer hipótese ao Ac. de São Mamede e somou a quinta vitória nos últimos seis jogos - última derrota foi contra o líder, Fonte Bastardo -, aplicando uma verdadeira "goleada" à equipa visitante (3-0).

Nos restantes encontros do dia o Castêlo da Maia foi ao pavilhão do Santo Tirso vencer, tranquilamente, (0-3), o Sp. Espinho sobressaiu no duelo equilibrado contra o V. Guimarães (3-2) e o Leixões continua a boa campanha, triunfando no terreno do Viana (0-3).

Classificações

JORNADA 9 - 1.º Fonte Bastardo (24 pontos-9 jogos); 2.º Esmoriz (23-9); 3.º Sporting (21-9); 4. º Benfica (16-6); 5.º Leixões (17-9); 6.º Sp. Espinho (12-8); 7.º Castêlo da Maia (14-9); 8.º Ac. Espinho (13-7); 9.º V. Guimarães (12-9); 10.º Caldas (8-7); 11.º Ac. São Mamede (7-8); 12.º Santo Tirso (4-9); 13.º Viana (3-9); 14.º Clube K (0-8)