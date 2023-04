Fonte Bastardo derrota Benfica no arranque da final do campeonato de voleibol

JN/Agências Hoje às 22:13 Facebook

A jogar em casa, os açorianos perderam os dois primeiros "sets", mas reagiram e asseguraram a vitória por 3-2.

A Fonte do Bastardo venceu, este domingo, em casa, o Benfica, por 3-2, graças a uma grande reviravolta no primeiro jogo da final do campeonato português de voleibol masculino.

Na Praia da Vitória, nos Açores, perante um pavilhão com casa cheia e muita emoção nas bancadas, os 'encarnados' chegaram a estar a vencer por 2-0 (22-25 e 18-25), mas a Fonte do Bastardo deu a volta ao jogo e conquistou os três últimos parciais, por 25-21, 25-21 e 15-12.

A equipa da casa entrou melhor no jogo, segurando a liderança do primeiro parcial, com margens confortáveis (13-9 e 17-13), mas o Benfica conseguiu inverter o resultado aos 19-20 e finalizou aos 22-25.

O segundo parcial arrancou muito equilibrado, com as duas equipas praticamente coladas, mas, a partir dos 10-11, a equipa da Luz foi-se isolando no marcador. Com os remates fortes de André Aleixo (Japa) e o serviço certeiro do capitão Hugo Gaspar, mas também com alguns erros da Fonte, as 'águias' chegaram a somar sete pontos de avanço (11-18), acabando por vencer, sem dificuldade, por 18-25.

Os açorianos passaram para a frente do marcador aos 7-6 no terceiro set e foram acentuando a vantagem (14-10), sobretudo graças ao ataque de Edson Valência, segurando-a até aos 25-21.

No quarto parcial, o Benfica chegou a ter quatro pontos de vantagem (8-12), mas a equipa da casa empatou aos 13 e assumiu a liderança, em definitivo, aos 17-15. Com os 'encarnados' sempre em desvantagem, a tentar inverter o resultado, a Fonte acabou por conseguir arrastar o jogo para a 'negra', vencendo por 25-21.

Os açorianos carimbaram a vitória, por 3-2, com um resultado de 15-12, num set muito disputado, que terminou com um às de Edson Valência, melhor marcador da partida com 37 pontos.