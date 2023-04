Fora de jogo: Análise ainda gera muita controvérsia

António M. Soares Hoje às 13:16 Facebook

Margem de tolerância nos lances por poucos centímetros divide opiniões entre antigos árbitros.

O F. C. Porto viu um golo ser-lhe anulado no clássico com o Benfica, por um fora de jogo de Galeno de seis centímetros, ainda com o resultado empatado a um golo e a questão da margem de tolerância para foras de jogo de poucos centímetros voltou a ser levantada, até porque o que não falta na liga são exemplos de golos anulados por margens escassas. Perceber se faz, ou não, sentido estipular uma margem de tolerância para estes casos foi uma questão colocada a três antigos árbitros e as respostas foram controversas.

Para começar, em 2019, numa entrevista ao jornal inglês "The Mirror", o próprio Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, admitia propor uma margem de 10 a 20 centímetros na avaliação de um fora de jogo, brincando até com os jogadores de "nariz grande". "As linhas estabelecidas pelo videoárbitro são um desenho subjetivo de um critério objetivo", comentou na altura, fazendo notar que a partir do momento em que se instituiu o VAR, muitos assistentes esperavam pelo desenrolar do lance, ou nem se davam ao trabalho de levantar a bandeira. Mas o International Board não alterou a lei.