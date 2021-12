Forasteiros ditam leis na abertura da 11.ª jornada da Liga 3

Rui Santos Hoje às 17:12 Facebook

Os três jogos da tarde terminaram com vantagem mínima para as equipas que atuaram fora de casa.

Na difícil visita a Lourosa, a líder da série A da Liga 3, Oliveirense, alcançou um importante triunfo por 1-0. O único golo do jogo surgiu à entrada do último quarto de hora, por João Paredes, na recarga a uma defesa incompleta de Júlio Neiva.

Num jogo bastante emotivo, o Sp. Braga venceu em São João de Ver por 4-3, ainda que tenham sido os malapeiros os primeiros a marcar, por Diogo Castro.

A resposta dos bracarenses surgiu após o intervalo, com Álvaro Djaló e Rodrigo Gomes a operarem a reviravolta num curto espaço de tempo. Tojó repôs a igualdade à entrada do último quarto de hora, mas um golaço de Shurrle devolveu vantagem aos forasteiros.

Os minutos do tempo de compensação foram de emoções fortes. O São João de Ver ficou a escassos centímetros do empate, antes de sofrer o 4-2 no contra-ataque que se seguiu, apontado por Kodisang. Ainda houve tempo para mais um golo sanjoanense, assinado por Diogo Pereira, mas a vitória não fugiu aos arsenalistas.

Na série B, o Real subiu, provisoriamente, ao segundo lugar da tabela classificativa após o triunfo, por 1-0, no reduto do Oliveira do Hospital. Aos 55 minutos, Fábio Pala, com um remate indefensável, decidiu a partida.