Força do Braga trava negócios com o Benfica

Adversários na luta pela Champions mudam paradigma das transferências entre ambos.

As vendas de Trincão (31 milhões de euros) e de Paulinho (16) a Barcelona e Sporting, respetivamente, comprovaram, no último ano, a existência de um novo paradigma nos negócios mais relevantes do Braga. Ainda assim, o Benfica é, dos três grandes portugueses, o que mais jogadores recebeu (11), nos últimos 20 anos, oriundos do emblema minhoto - o Sporting soma dez e o F. C. Porto cinco.

Desde 2001, 11 futebolistas mudaram-se do Braga para o Benfica e 15 fizeram o percurso inverso, com alguns regressos pelo meio. Se da Luz para o Minho as mudanças representaram, na grande maioria, empréstimos ou saídas a custo zero, já no fluxo contrário o Benfica pagou ao Braga 25,3 milhões de euros.