Formação do Braga destaca-se na Liga Europa

No Grupo D, onde os arsenalistas competem, não há nenhum clube que tenha utilizado tantos jovens formados na cantera.

Nos últimos anos, a aposta dos guerreiros na formação tem vindo a dar frutos. Muitos jogadores estrearam-se na equipa principal, deram alegrias financeiras e também ajudaram a engordar os cofres da SAD. Esta temporada, o Braga já utilizou seis futebolistas formados no clube e, das equipas que competem com os arsenalistas no grupo D da Liga Europa, ninguém confia tanto nos jovens como os minhotos. Esta quinta-feira, terá outra oportunidade para dar palco aos talentos, quando receber os alemães do Union Berlin (20 horas, SIC e Sport TV 1).

Tanto o Union Berlin como o Saint-Gilloise ainda não utilizaram nenhum jogador formado no próprio clube. O Malmo, até ao momento, competiu com quatro jovens da formação. Dennis, Hugo Larsson, Erdal Rakip e Sejdiu são opções habituais no conjunto sueco. Do lado do Braga, as pérolas da Cidade Desportiva têm dado que falar. Vitinha é o maior exemplo, depois de se ter destacado com 14 golos na época passada, continua a ser essencial na ideia de jogo do novo treinador. A parceria com Banza na dupla ofensiva tem causado estragos nas defesas adversárias - não fosse o Braga o melhor ataque da Liga -, por isso, o atacante português leva dois golos e uma assistência pelos minhotos. Fabiano é o dono da lateral direita, enquanto o extremo Álvaro Djaló, que tem saído do banco, é uma promessa entusiasmante. O virtuosismo que mostra em campo também se traduz nos números: é o líder de assistências da Liga, com quatro passes para golo. Bruno Rodrigues aproveitou bem a lesão do central Niakaté (e até já marcou diante do Malmo na Liga Europa), mostrando ser uma boa alternativa ao defesa francês. Rodrigo Gomes e Gorby são outras opções talentosas para Artur Jorge. Foi com um discurso de aposta na formação que o treinador, de 50 anos, se apresentou nos minhotos, em maio, e até ao momento essa opção tem sido de sucesso.

PUB

As pérolas da formação têm-se revelado soluções viáveis, não só para serem titulares mas também para saltarem do banco e ajudarem a equipa. O percurso do Braga esta temporada tem a marca da juventude, o que permite valorizar jogadores a pensar em transferências futuras.

UEFA nomeou árbitro eslovaco

O Braga defronta esta quinta-feira os alemães do Union Berlin, jogo que terá Filip Glova como árbitro. O eslovaco será auxiliado pelos compatriotas Daniel Polacek e Peter Bednar, com o italiano Marco Guida a ser o videoárbitro.

Niakaté continua de fora das opções

O defesa-central francês não deverá jogar amanhã, frente ao Union Berlin, segundo apurou o JN. Niakaté lesionou-se no encontro com o V. Guimarães e falhou as últimas duas partidas do Braga, frente ao Malmo e ao Rio Ave. Deste modo, Artur Jorge deverá manter a aposta em Bruno Rodrigues.