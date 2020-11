Formação do F. C. Porto parada devido a surto de covid-19

Nuno Barbosa Hoje às 22:35 Facebook

Um surto de covid-19 no plantel de sub-19 do F. C. Porto levou os responsáveis do clube a suspender os treinos das equipas de sub-19, de sub-17 e sub-15, colocando todos os membros destes escalões em isolamento domiciliário.

Segundo foi possível saber, foram detetados três casos positivos na formação júnior e isso motivou o F. C. Porto a tomar medidas preventivas, até porque todas estas equipas partilhavam praticamente os mesmos espaços no Olival.

No entanto, nenhum elemento dos sub-17 e dos sub-15 testou positivo ao novo coronavírus. Os treinos dos escalões de sub-14 para baixo continuam a decorrer normalmente no Vitalis Park, na rua da Constituição.